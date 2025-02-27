Россиянам подсказали, как разделаться со всеми рабочими обязанностями до 8 Марта

В этом году Международный женский день выпал на субботу, поэтому выходной решили перенести на 13 июня. В беседе с RT карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко рассказал, как успеть закончить все рабочие дела накануне женского праздника, чтобы планы остались в силе.

«Это не должно стать поводом для отмены планов на активный отдых, празднования 8 Марта или поездку на выходные. Чтобы всё успеть накануне праздника, а в понедельник не столкнуться с валом рабочих задач, важно правильно распределить нагрузку. Постарайтесь не планировать важные встречи на предпраздничный день, приоритетные задачи лучше завершить в первой половине дня пятницы», — рекомендует карьерный эксперт.

Одной из наиболее эффективных техник в этом вопросе для вас будет матрица Эйзенхауэра. Она поможет расставить ключевые задачи на работе в приоритетном порядке, чтобы вы сперва принялись за самые важные вещи, а всё остальное отложили до лучших времён.

Если вы запланировали какую-то поездку на праздничных выходных, но в понедельник утром вас ждёт груба срочных дел, которые перенести не получится, то готовьтесь к ним уже в пятницу, советует специалист. Таким образом, вы сможете спокойно вернуться к исполнению ваших рабочих обязанностей после выходных.

«Идеальный вариант — оставить на понедельник текущие задачи, чтобы плавно войти в рабочий режим», — заключил эксперт.