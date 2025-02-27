Россиянам подсказали, как разделаться со всеми рабочими обязанностями до 8 Марта
Эксперт Семеренко: Важные задачи надо решить в первой половине дня перед 8 Марта
В этом году Международный женский день выпал на субботу, поэтому выходной решили перенести на 13 июня. В беседе с RT карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко рассказал, как успеть закончить все рабочие дела накануне женского праздника, чтобы планы остались в силе.
«Это не должно стать поводом для отмены планов на активный отдых, празднования 8 Марта или поездку на выходные. Чтобы всё успеть накануне праздника, а в понедельник не столкнуться с валом рабочих задач, важно правильно распределить нагрузку. Постарайтесь не планировать важные встречи на предпраздничный день, приоритетные задачи лучше завершить в первой половине дня пятницы», — рекомендует карьерный эксперт.
Одной из наиболее эффективных техник в этом вопросе для вас будет матрица Эйзенхауэра. Она поможет расставить ключевые задачи на работе в приоритетном порядке, чтобы вы сперва принялись за самые важные вещи, а всё остальное отложили до лучших времён.
Если вы запланировали какую-то поездку на праздничных выходных, но в понедельник утром вас ждёт груба срочных дел, которые перенести не получится, то готовьтесь к ним уже в пятницу, советует специалист. Таким образом, вы сможете спокойно вернуться к исполнению ваших рабочих обязанностей после выходных.
«Идеальный вариант — оставить на понедельник текущие задачи, чтобы плавно войти в рабочий режим», — заключил эксперт.
Имейте в виду также, что 7 марта является предпраздничным днём, поэтому его продолжительность будет сокращена на один час. Ранее в Роструде сообщили, что выходной 8 Марта переносится на 13 июня, чтобы продлить отдых по случаю Дня России.
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