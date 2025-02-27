В России придумали «рычаг понуждения» для компаний с «серыми» зарплатами
РБК: Минтруд предложил «рычаг понуждения» для компаний с нелегальной занятостью
Российские власти планируют ввести в действие новый механизм для контроля за компаниями с «серыми» зарплатами. Список оснований для выездных проверок бизнеса по вопросу соблюдения трудового законодательства будет расширен. О таком решении сообщает РБК, ссылаясь на письмо директора департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Александра Вдовина на имя заместителя руководителя Аналитического центра при правительстве Михаила Прядильникова.
Министерство труда и социальной защиты РФ инициировало расширение перечня индикаторов риска в сфере трудового законодательства. Эти индикаторы, не являясь прямыми нарушениями, служат основанием для оценки вероятности нарушений и, как следствие, могут инициировать внеплановые проверки для выявления нелегальной занятости.
В целях защиты трудовых прав граждан предлагается ввести новый индикатор риска для работодателей. Если компания дважды за полгода не явится на заседание межведомственной комиссии по борьбе с нелегальной занятостью, это станет поводом для внеплановой проверки. В условиях моратория на внеплановые проверки, такой подход позволит точечно контролировать ситуацию и оперативно реагировать на возможные нарушения трудовых прав, не дожидаясь жалоб сотрудников.
В Минтруде считают, что нововведение повысит эффективность трудового надзора и сделает защиту прав граждан более действенной.
Ранее сообщалось, что «экономическая» полиция Петербурга троих сотрудников крупной местной компании. Заместителя директора, главного бухгалтера и гендиректора подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. На топ-менеджеров «СКТБ «Технолог» возбуждено уголовное дело.