В России придумали «рычаг понуждения» для компаний с «‎серыми» зарплатами

Российские власти планируют ввести в действие новый механизм для контроля за компаниями с «‎серыми» зарплатами. Список оснований для выездных проверок бизнеса по вопросу соблюдения трудового законодательства будет расширен. О таком решении сообщает РБК, ссылаясь на письмо директора департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Александра Вдовина на имя заместителя руководителя Аналитического центра при правительстве Михаила Прядильникова.

Министерство труда и социальной защиты РФ инициировало расширение перечня индикаторов риска в сфере трудового законодательства. Эти индикаторы, не являясь прямыми нарушениями, служат основанием для оценки вероятности нарушений и, как следствие, могут инициировать внеплановые проверки для выявления нелегальной занятости.

В целях защиты трудовых прав граждан предлагается ввести новый индикатор риска для работодателей. Если компания дважды за полгода не явится на заседание межведомственной комиссии по борьбе с нелегальной занятостью, это станет поводом для внеплановой проверки. В условиях моратория на внеплановые проверки, такой подход позволит точечно контролировать ситуацию и оперативно реагировать на возможные нарушения трудовых прав, не дожидаясь жалоб сотрудников.

В Минтруде считают, что нововведение повысит эффективность трудового надзора и сделает защиту прав граждан более действенной.