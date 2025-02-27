Основатель Института Европы РАН Виталий Журкин умер на 98-м году жизни
Виталий Журкин. Обложка © Институт Европы РАН
Скончался основатель и почётный директор Института Европы РАН, академик Виталий Журкин, ему было 97 лет. Трагическим известием делится сам институт на своём сайте. Причины смерти не называются. Учёный был большим специалистом в области европейской и международной безопасности, а также российской внешней политики.
«26 февраля 2025 года на 98-м году жизни ушёл из жизни Виталий Владимирович Журкин, академик РАН, основатель и почётный директор Института Европы РАН. <...> Мы потеряли большого учёного, коллегу, нашего учителя и наставника», — сказано в тексте.
В 1987 году Журкин с нуля создал Институт Европы и оставался его руководителем вплоть до 1999 года, после чего активно занимался научной работой и исследованиями. С 1990 по 1998 годы Журкин также был академиком-секретарём Отделения мировой экономики и международных отношений (ныне Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН).
Академик много писал о военных и невоенных аспектах безопасности, в 1990 годы был среди политологов, которые выступали против расширения НАТО, анализировал современные угрозы, связанные с терроризмом и евроатлантическими вызовами для России. Рекомендации Журкина часто использовались при подготовке государственных решений в сфере безопасности и внешней политики СССР и России.
Ранее сообщалось, что депутат Законодательного собрания Краснодарского края и атаман Таманского казачьего отдела Кубанского казачьего войска Иван Безуглый скончался на 76-м году жизни 24 февраля. Он был действительно выдающейся личностью, активно участвовал в событиях Крымской весны. В феврале 2014 года Безуглый возглавлял оборону Турецкого вала.