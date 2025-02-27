Нацсовет Украины по ТВ и радиовещанию будет блокировать российскую музыку

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию получил полномочия блокировать российскую музыку в стране. Об этом сообщает телеканал «Эспрессо» со ссылкой на Министерство образования.

17 февраля на сайте правительства была размещена петиция с требованием запретить русскоязычные песни на стриминговых платформах. За три дня она собрала необходимые 25 тысяч подписей для рассмотрения. Автор петиции утверждал, что русская музыка может содержать идеи и сообщения, которые угрожают украинской идентичности и формируют негативное отношение к Украине, а также что прослушивание таких песен способствует финансированию России.

«На Украине будут блокировать российскую музыку, будет заниматься этим Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания», — говорится в сообщении СМИ.