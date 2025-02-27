Нацсовет Украины по ТВ и радиовещанию будет блокировать российскую музыку
Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию получил полномочия блокировать российскую музыку в стране. Об этом сообщает телеканал «Эспрессо» со ссылкой на Министерство образования.
17 февраля на сайте правительства была размещена петиция с требованием запретить русскоязычные песни на стриминговых платформах. За три дня она собрала необходимые 25 тысяч подписей для рассмотрения. Автор петиции утверждал, что русская музыка может содержать идеи и сообщения, которые угрожают украинской идентичности и формируют негативное отношение к Украине, а также что прослушивание таких песен способствует финансированию России.
«На Украине будут блокировать российскую музыку, будет заниматься этим Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания», — говорится в сообщении СМИ.
Ранее Life.ru сообщал, что языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень возмутился по поводу использования русского языка на заседаниях местных органов власти. Согласно исследованию, русский язык звучал на 24% пленарных заседаний местных советов в десяти областях страны, что противоречит действующему законодательству. Кремень отметил, что в ходе обсуждений русский язык использовали как чиновники, так и простые граждане.
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