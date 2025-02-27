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27 февраля, 10:12

Рыдала и звала маму: На Урале сняли девочку, которая с балкона 8-го этажа молила спасти её

В Челябинске пожарные помогли девочке, не сумевшей выключить дома плиту

Девочка готовится спускаться. Обложка © 74.RU

Девочка готовится спускаться. Обложка © 74.RU

Вечером 26 февраля в Челябинске на балконе восьмого этажа одной из новостроек местные жители заметили девочку, которая рыдала и во весь голос звала маму. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Девочку спускают вниз. Видео © Пресс-служба МЧС Челябинской области

Очевидцам девочка сообщила, что включила плиту на кухне, чтобы погреть еду, а выключить не смогла. Малышка запаниковала, накинула куртку и вышла на балкон, чтобы на весь микрорайон сообщить о произошедшем и позвать маму.

Спустя несколько минут туда приехали сотрудники МЧС с автолестницей. Девочку одели, после чего она с любимой игрушкой в руках была спущена вниз и передана скорой помощи. Её мать так и не ответила на звонки полицейских.

Мама и дочка живут вдвоём. Женщина отлучилась из дома примерно на час — она подрабатывает уборщицей где-то неподалёку, сообщает телеграм-канал 74.RU. Вернувшись домой, женщина обнаружила, что ребёнка нигде нет. Она побежала в полицию, где на неё составили прокол о неисполнении родительских обязанностей. После беседы с сотрудниками ей вернули её дочку, с которой они вместе отправились домой. Согласно 5.35 КоАП РФ, матери грозит штраф от 100 до 500 рублей.

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Ранее специалисты МЧС спасли девочку, которая во время катания на ватрушке с горки случайно заехала в середину озера на тонкий лёд. Заметившие её прохожие начали кричать, чтобы школьница не шевелилась. Спасатели достали её оттуда с помощью двух тросов.

Владимир Озеров
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