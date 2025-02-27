Песков: Москва видит, что Трамп готов слушать, в отличие от Байдена
Москва замечает, что нынешний президент США Дональд Трамп открыт к диалогу, в отличие от его предшественника Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«То, что мы наблюдаем — это то, что президент Трамп говорит сам и готов слушать других. Это очень важно, и это коренным образом отличает нынешнюю администрацию Вашингтона от предыдущей», — сказал представитель Кремля.
Ранее Песков сообщил, что у России и США существует согласие относительно необходимости личной встречи президентов Владимира Путина и его американского коллеги. Тем не менее на данный момент нет никаких новых сведений о подготовке к этой встрече. Пока переговоры ведут другие представители государств. К слову, сегодня, 27 февраля, началась встреча в Стамбуле.
Life.ru