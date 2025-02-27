Песков: Москва видит, что Трамп готов слушать, в отличие от Байдена

Москва замечает, что нынешний президент США Дональд Трамп открыт к диалогу, в отличие от его предшественника Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«То, что мы наблюдаем — это то, что президент Трамп говорит сам и готов слушать других. Это очень важно, и это коренным образом отличает нынешнюю администрацию Вашингтона от предыдущей», — сказал представитель Кремля.