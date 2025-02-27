Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 февраля, 09:58

Песков: Москва видит, что Трамп готов слушать, в отличие от Байдена

Москва замечает, что нынешний президент США Дональд Трамп открыт к диалогу, в отличие от его предшественника Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«То, что мы наблюдаем — это то, что президент Трамп говорит сам и готов слушать других. Это очень важно, и это коренным образом отличает нынешнюю администрацию Вашингтона от предыдущей», — сказал представитель Кремля.

Трамп: Ещё один год правления Байдена мог спровоцировать третью мировую
Трамп: Ещё один год правления Байдена мог спровоцировать третью мировую

Ранее Песков сообщил, что у России и США существует согласие относительно необходимости личной встречи президентов Владимира Путина и его американского коллеги. Тем не менее на данный момент нет никаких новых сведений о подготовке к этой встрече. Пока переговоры ведут другие представители государств. К слову, сегодня, 27 февраля, началась встреча в Стамбуле.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Дональд Трамп
  • Джо Байден
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar