Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что политика Европейской комиссии (ЕК) под руководством Урсулы фон дер Ляйен оказывает негативное влияние на экономику Евросоюза. Заявление прозвучало в беседе с журналистами в четверг, передаёт местный портал Index.hu.

Он раскритиковал ЕК за введение санкций против России, установление тарифов на китайские электромобили и неспособность вести продуктивные переговоры с США. Сийярто отметил, что в Брюсселе были осведомлены о намерениях президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из Европы, но не предприняли никаких мер для предотвращения этого. Он считает, что это указывает на некомпетентность и трусость Еврокомиссии.

Кроме того, министр подчеркнул, что можно было бы достичь соглашения с Вашингтоном, если бы ЕС снизил пошлины на американские автомобили с 10% до 2,5%, что соответствует тарифу на продажу европейских автомобилей в США. Однако этого так и не произошло.