Сийярто: Урсула фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии губит экономику Европы
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что политика Европейской комиссии (ЕК) под руководством Урсулы фон дер Ляйен оказывает негативное влияние на экономику Евросоюза. Заявление прозвучало в беседе с журналистами в четверг, передаёт местный портал Index.hu.
Он раскритиковал ЕК за введение санкций против России, установление тарифов на китайские электромобили и неспособность вести продуктивные переговоры с США. Сийярто отметил, что в Брюсселе были осведомлены о намерениях президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из Европы, но не предприняли никаких мер для предотвращения этого. Он считает, что это указывает на некомпетентность и трусость Еврокомиссии.
Кроме того, министр подчеркнул, что можно было бы достичь соглашения с Вашингтоном, если бы ЕС снизил пошлины на американские автомобили с 10% до 2,5%, что соответствует тарифу на продажу европейских автомобилей в США. Однако этого так и не произошло.
В декабре прошлого года Сийярто уже заявлял, что Будапешту удалось добиться исключения из 15-го пакета санкций Евросоюза (ЕС) патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также постпреда России при ООН Василия Небензи, а также Олимпийского комитета РФ (ОКР). Венгерский политик назвал эти идеи ЕС сумасшедшими.
TACC / AP, EPA