Польша и Прибалтика передумали воевать за Украину по одной причине
«Взгляд»: Польша и Прибалтика, похоже, передумали воевать за Украину
Польша и страны Прибалтики пересмотрели свою позицию в свете обострения ситуации на Украине. В политических кругах этих государств стало очевидным нежелание продолжать поддержку киевского режима, как сообщает газета ВЗГЛЯД.
Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич заявлял о готовности отправить войска для помощи Украине, однако это зависело от обеспечения безопасности самой Латвии, что, по его мнению, должен был гарантировать Киев.
Что касается Польши, то в 2022 году обсуждалась возможность отправки миротворческих сил в зону специальной военной операции, но сейчас ситуация изменилась, и Варшава не планирует поддерживать Украину. Ярослав Качиньский, похоже, стремится изменить курс, чтобы вызвать в стране антиукраинские настроения и получить политические выгоды.
Ранее сообщалось, что некоторые страны Европейского Союза выразили недовольство по поводу нового пакета военной помощи Украине, предложенного главой европейской дипломатии Каей Каллас, так как не желают выделять средства из своих национальных бюджетов.
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