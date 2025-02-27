Польша и страны Прибалтики пересмотрели свою позицию в свете обострения ситуации на Украине. В политических кругах этих государств стало очевидным нежелание продолжать поддержку киевского режима, как сообщает газета ВЗГЛЯД.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич заявлял о готовности отправить войска для помощи Украине, однако это зависело от обеспечения безопасности самой Латвии, что, по его мнению, должен был гарантировать Киев.

Что касается Польши, то в 2022 году обсуждалась возможность отправки миротворческих сил в зону специальной военной операции, но сейчас ситуация изменилась, и Варшава не планирует поддерживать Украину. Ярослав Качиньский, похоже, стремится изменить курс, чтобы вызвать в стране антиукраинские настроения и получить политические выгоды.