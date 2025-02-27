Министр просвещения России Сергей Кравцов дал старт Всемирной школьной олимпиаде «Великая Победа». В этом году она посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

«Сегодня мы даём старт очень важной олимпиаде, которая посвящена 80-летию Великой Победы во Второй мировой войне. Ровно 80 лет назад мы освободили мир от нацизма, от фашизма. Наши прадеды, мужественно сражаясь на фронтах, отразили агрессию фашистской Германии. Мы никогда не забудем героев Великой Отечественной войны, тружеников тыла, которые практически дали нам жизнь», — сказал министр в четверг во время выступления в московской школе № 281.

Он заявил, что изучение хода Великой Отечественной войны и истории в целом является важным этапом для каждого поколения.

По данным Минпросвещения, на участие в олимпиаде уже зарегистрировались 65 тыс. человек. Участниками могут стать дети в возрасте от 10 до 18 лет, проживающие в любой точке мира. На данный момент известно, что представители 78 стран проверят себя в олимпиаде в этом году. В первом туре примут участие более 100 тысяч конкурсантов.

Как сообщают организаторы, путь к очному финалу школьной олимпиады «Великая Победа» лежит через два онлайн-тура. Десять финалистов, показавших высокий уровень своих знаний и эрудиции, будут приглашены в Москву, где 6 мая 2025 года встретятся в Музее Победы на Поклонной горе. Трёх победителей ждёт уникальный шанс стать зрителями парада Победы на Красной площади, который по традиции пройдёт 9 мая 2025 года.

Организаторы подчёркивают, что помимо интеллектуальных испытаний участникам предстоит проявить себя в двух творческих конкурсах. Главная цель этого масштабного события – пробудить в сердцах молодого поколения интерес к героическим страницам истории нашей страны, к событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В этом году школьная олимпиада «Великая Победа» будет проходить во второй раз — до этого она проводилась пять лет назад и была посвящена 75-й годовщине Победы. Масштабы значительно растут — в первый раз в состязании принимали участие 60 тысяч школьников из 40 стран мира.