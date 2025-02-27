Появились две версии самоубийства борца с коррупцией из МВД

Следственные органы изучают две главные версии, которые могут объяснить смерть полковника МВД Евгения Головатого. Об этом сообщает издание «Коммерсант», ссылаясь на информацию от источника, близкого к Следственному комитету.

«Проверяются две версии, связывающие ЧП со служебными или семейными неурядицами», — рассказал источник издания.

Евгений Головатый провёл около пяти лет в Главном управлении по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД, а до этого работал в службе собственной безопасности полиции. В антикоррупционном подразделении он занимал позицию заместителя начальника управления, которое занималось борьбой с экономическими преступлениями на промышленных предприятиях.