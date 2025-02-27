Появились две версии самоубийства борца с коррупцией из МВД
«Ъ»: Следователи отрабатывают две версии гибели полковника МВД Головатого
Следственные органы изучают две главные версии, которые могут объяснить смерть полковника МВД Евгения Головатого. Об этом сообщает издание «Коммерсант», ссылаясь на информацию от источника, близкого к Следственному комитету.
«Проверяются две версии, связывающие ЧП со служебными или семейными неурядицами», — рассказал источник издания.
Евгений Головатый провёл около пяти лет в Главном управлении по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД, а до этого работал в службе собственной безопасности полиции. В антикоррупционном подразделении он занимал позицию заместителя начальника управления, которое занималось борьбой с экономическими преступлениями на промышленных предприятиях.
Напомним, полковника Евгения Головатого нашли мёртвым в собственном кабинете. В настоящее время следственные органы проводят проверку для установления обстоятельств случившегося и принятия соответствующих процессуальных мер. В зависимости от результатов проверки возможно возбуждение уголовного дела по статье о доведении до самоубийства.
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