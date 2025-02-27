На Украине не поддержали инициативу о выступлении Шмыгаля с докладом о соглашении с США

Верховная рада Украины отклонила предложение о вызове в парламент премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра экономики Юлии Свириденко и вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной для слушания доклада по соглашению с США о редкоземельных металлах. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своих соцсетях.

«Моё предложение заслушать доклад премьера [Дениса Шмыгаля] по соглашению [с США о редкоземельных металлах] снова не набрало голосов...138», — написал он.

Железняк считает это решение Рады стыдом, потому что теперь депутаты «узнают о тексте соглашения из СМИ». Также депутат уточнил, что пытался добиться заслушивания отчёта других парламентариев по вопросу о соглашении, но предложенные кандидатуры Свириденко и Стефанишиной не были одобрены. Данная инициатива Железняка получила только 125 голосов.

Отказ в Раде объяснили тем, что оба чиновника покинули Украину и в данный момент находятся в США, как уточнил Железняк, «пока только госпожа Стефанишина» на территории Незалежной.