Лекорню пофилософствовал о французском «ядерном зонте» над Евросоюзом

Критические интересы Франции не должны ограничиваться её собственной территорией. Такое заявление сделал глава Минобороны республики Себастьян Лекорню, отвечая на вопрос о создании общего «ядерного зонтика» для Евросоюза с использованием французского ядерного арсенала.

«Со времён Шарля де Голля все президенты говорили, что наши критические интересы имеют европейский масштаб. А генерал де Голль был ещё точнее: он написал, что они будут затронуты, если Западная Германия и Бенилюкс будут атакованы. Так что ядерное оружие — французское, но ограничиваются ли критические интересы Франции её границами? Множество французских президентов уже ответили на этот вопрос», — приводит заявление министра радиостанция Franceinfo.

Лекорню добавил, что вопросы производства, контроля и применения французского ядерного оружия может решать только президент Франции. При этом он подчеркнул, что задача арсенала — защита республики и её критических интересов, которые, как можно понять из речи Лекорню, выходят за пределы французских границ.