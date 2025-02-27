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27 февраля, 12:58

Лекорню пофилософствовал о французском «ядерном зонте» над Евросоюзом

Лекорню: Интересы Франции могут не ограничиваться её собственной территорией

Критические интересы Франции не должны ограничиваться её собственной территорией. Такое заявление сделал глава Минобороны республики Себастьян Лекорню, отвечая на вопрос о создании общего «ядерного зонтика» для Евросоюза с использованием французского ядерного арсенала.

«Со времён Шарля де Голля все президенты говорили, что наши критические интересы имеют европейский масштаб. А генерал де Голль был ещё точнее: он написал, что они будут затронуты, если Западная Германия и Бенилюкс будут атакованы. Так что ядерное оружие — французское, но ограничиваются ли критические интересы Франции её границами? Множество французских президентов уже ответили на этот вопрос», — приводит заявление министра радиостанция Franceinfo.

Лекорню добавил, что вопросы производства, контроля и применения французского ядерного оружия может решать только президент Франции. При этом он подчеркнул, что задача арсенала — защита республики и её критических интересов, которые, как можно понять из речи Лекорню, выходят за пределы французских границ.

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Напомним, на днях появились сообщения, что Франция может разместить на германской территории свои самолёты с ядерным вооружением в том случае, если Штаты решат вывести войска с европейской территории. При этом следующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц публично призывает французов и британцев вести независимую от Штатов политику и полагаться на собственное ядерное оружие.

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ТАСС / AP / Harry Nakos

Юрий Лысенко
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