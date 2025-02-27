Путин заявил, что Россия защитит свои национальные интересы от любых угроз

Россия будет стоять на защите своих национальных интересов и суверенитета перед лицом любых угроз. Об этом в ходе заседания коллегии ФСБ в расширенном составе заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нам важно твёрдо защищать свои национальные интересы, суверенитет, жизнь и свободу наших граждан от любых угроз», — подчеркнул российский лидер.