Путин заявил, что Россия защитит свои национальные интересы от любых угроз
Россия будет стоять на защите своих национальных интересов и суверенитета перед лицом любых угроз. Об этом в ходе заседания коллегии ФСБ в расширенном составе заявил президент РФ Владимир Путин.
«Нам важно твёрдо защищать свои национальные интересы, суверенитет, жизнь и свободу наших граждан от любых угроз», — подчеркнул российский лидер.
Ранее в ходе заседания Владимир Путин отметил, что среди западных элит есть те, кто не рад наметившемуся диалогу России и США и хочет ему помешать. Президент России призвал спецслужбы пресекать подобные попытки всеми имеющимися средствами.
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