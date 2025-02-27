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Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
27 февраля, 12:44

Путин заявил, что Россия защитит свои национальные интересы от любых угроз

Россия будет стоять на защите своих национальных интересов и суверенитета перед лицом любых угроз. Об этом в ходе заседания коллегии ФСБ в расширенном составе заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нам важно твёрдо защищать свои национальные интересы, суверенитет, жизнь и свободу наших граждан от любых угроз», — подчеркнул российский лидер.

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Ранее в ходе заседания Владимир Путин отметил, что среди западных элит есть те, кто не рад наметившемуся диалогу России и США и хочет ему помешать. Президент России призвал спецслужбы пресекать подобные попытки всеми имеющимися средствами.

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Юрий Лысенко
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