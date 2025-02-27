Якутский воин из видео смертельной схватки с ВСУшником привёз семье «сюрприз» от Путина

В родной Якутск из Москвы приехал штурмовик и уже Герой Российской Федерации Андрей Григорьев. Сегодня, 27 февраля, он прилетел домой к семье с важной наградой. В аэропорту его встречали родные, кадеты, юнармейцы, активисты общественных организаций и члены правительства Якутии. Об этом рассказали в пресс-службе главы и правительства региона.

В родной Якутск прилетел штурмовик, Герой Российской Федерации Андрей Григорьев. Обложка © Официальный информационный Портал Республики Саха (Якутия)

В родной Якутск прилетел штурмовик, Герой Российской Федерации Андрей Григорьев. Обложка © Официальный информационный Портал Республики Саха (Якутия)

«Очень волнительно было получить «Золотую Звезду» Героя России из рук Президента Владимира Путина. Рад, что я сегодня со своей семьёй. Буду дальше трудиться», — рассказал Андрей Григорьев.

Подвиг солдата также оценил глава Якутии Айсен Николаев. Он заявил, что Григорьев являет собой пример безграничного мужества, силы духа и преданности Отечеству.