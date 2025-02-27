Путин раскрыл, кто стоит за большинством терактов в России
Путин: Более половины терактов, произошедших в России, спланированы Киевом
Президент РФ Владимир Путин сообщил на коллегии ФСБ, что более половины террористических преступлений в России были спланированы украинскими спецслужбами. Он также отметил увеличение числа таких преступлений и подчеркнул, что ФСБ должна продолжать системную работу по всем профильным направлениям, особенно в борьбе с международным терроризмом.
«За последний год количество преступлений террористической направленности выросло, причём больше половины из них спланированы и организованы украинскими специальными службами и их кураторами», — сказал глава РФ.
Ранее Путин заявил, что для гарантии надёжной охраны государственной границы России необходимо внедрение дополнительных мер. На заседании ФСБ президент поручил «усилить охрану границ в потенциально рискованных направлениях» и работать совместно с военными, Росгвардией, МВД и местными органами власти, чтобы обеспечить безопасность жителей приграничных районов.
Life.ru