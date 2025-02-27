Путин раскрыл, кто стоит за большинством терактов в России

Президент РФ Владимир Путин сообщил на коллегии ФСБ, что более половины террористических преступлений в России были спланированы украинскими спецслужбами. Он также отметил увеличение числа таких преступлений и подчеркнул, что ФСБ должна продолжать системную работу по всем профильным направлениям, особенно в борьбе с международным терроризмом.

«За последний год количество преступлений террористической направленности выросло, причём больше половины из них спланированы и организованы украинскими специальными службами и их кураторами», — сказал глава РФ.