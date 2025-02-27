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Владимир Путин
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Регион
27 февраля, 12:53

Путин раскрыл, кто стоит за большинством терактов в России

Путин: Более половины терактов, произошедших в России, спланированы Киевом

Президент РФ Владимир Путин сообщил на коллегии ФСБ, что более половины террористических преступлений в России были спланированы украинскими спецслужбами. Он также отметил увеличение числа таких преступлений и подчеркнул, что ФСБ должна продолжать системную работу по всем профильным направлениям, особенно в борьбе с международным терроризмом.

«За последний год количество преступлений террористической направленности выросло, причём больше половины из них спланированы и организованы украинскими специальными службами и их кураторами», — сказал глава РФ.

Путин заявил, что Россия защитит свои национальные интересы от любых угроз
Путин заявил, что Россия защитит свои национальные интересы от любых угроз

Ранее Путин заявил, что для гарантии надёжной охраны государственной границы России необходимо внедрение дополнительных мер. На заседании ФСБ президент поручил «усилить охрану границ в потенциально рискованных направлениях» и работать совместно с военными, Росгвардией, МВД и местными органами власти, чтобы обеспечить безопасность жителей приграничных районов.

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Life.ru

Александра Мышляева
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