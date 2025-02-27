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27 февраля, 13:58

Железняк: Умерова вызвали в Раду из-за угрозы остановки поставок оружия США

В Верховной раде на заседание комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки с докладом вызвали главу Минобороны Украины Рустема из-за угрозы остановки поставок американского вооружения. Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк в личной соцсети.

«[Секретарь комитета Роман] Костенко поставил на голосование дать поручение комитету провести заседание по обеспечению вооружением в случае возникновения проблем с поставками из США с обязательным присутствием министра Рустема Умерова», — написал депутат, добавив, что в поддержку инициативы проголосовали 234 парламентария.

Нардеп Ирина Геращенко добавила, что вызов Умерова поддержали во всех фракциях украинского парламента. По её словам, члены комитета по нацбезопаности были возмущены отказами главы Минобороны являться на заседания и отчитываться о своей работе.

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Ранее бывшая помощница министра обороны Штатов Селест Уолландер рассказала, сколько продержится Украина в случае прекращения поставок американского оружия. По её расчётам, одобренных ещё экс-президентом Джо Байденом оружейных траншей будет достаточно, чтобы ВСУ продолжали сопротивляться Армии России до середины 2025 года.

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ТАСС / AP / Ida Marie Odgaard

Юрий Лысенко
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