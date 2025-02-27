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Специальная военная операция (СВО)

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27 февраля, 15:10

«Ежесекундный мониторинг»: Полковник рассказал, как ВС РФ перехватывают разговоры солдат ВСУ

Военный эксперт Матвийчук: ВС РФ может прослушивать все переговоры ВСУ

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Вооружённые силы РФ могут владеть информацией, которую передают друг другу бойцы и командиры ВСУ. Российская сторона может прослушивать и перехватывать все диалоги, которые ведут между собой украинские военные. Подробности разведывательной работы эксперт в военном деле раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Наши разведывательные части имеют специальные подразделения, которые называются радиотехническая разведка и радиоразведка. Они позволяют прослушивать переговоры противника. Грубо говоря, это ежесекундный мониторинг. И по мере появления такой информации она передаётся командиру», — поделился Матвийчук.

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Российские военные действительно научились перехватывать разговоры украинских солдат. Из одной беседы солдат с командирами бойцам ВС РФ удалось узнать, что офицеры ВСУ заставили личный состав вернуться на оставленные позиции вблизи окружённого Красноармейска в ДНР, где беспрерывно шёл артобстрел. Тем самым фактически украинских солдат отправили на гибель.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Ольга Сливченко
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