«Ежесекундный мониторинг»: Полковник рассказал, как ВС РФ перехватывают разговоры солдат ВСУ
Военный эксперт Матвийчук: ВС РФ может прослушивать все переговоры ВСУ
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Вооружённые силы РФ могут владеть информацией, которую передают друг другу бойцы и командиры ВСУ. Российская сторона может прослушивать и перехватывать все диалоги, которые ведут между собой украинские военные. Подробности разведывательной работы эксперт в военном деле раскрыл в беседе с «Лентой.ру».
«Наши разведывательные части имеют специальные подразделения, которые называются радиотехническая разведка и радиоразведка. Они позволяют прослушивать переговоры противника. Грубо говоря, это ежесекундный мониторинг. И по мере появления такой информации она передаётся командиру», — поделился Матвийчук.
Российские военные действительно научились перехватывать разговоры украинских солдат. Из одной беседы солдат с командирами бойцам ВС РФ удалось узнать, что офицеры ВСУ заставили личный состав вернуться на оставленные позиции вблизи окружённого Красноармейска в ДНР, где беспрерывно шёл артобстрел. Тем самым фактически украинских солдат отправили на гибель.
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