Захарова ожидает пояснений от Баку из-за закрытия Sputnik Азербайджан
Россия поддерживает диалог с Азербайджаном относительно закрытия представительства агентства Sputnik, входящего в международную медиагруппу «Россия сегодня». Ожидается, что Баку даст конструктивный ответ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы поддерживаем связь с азербайджанской стороной по этому вопросу и проинформировали их о нашей позиции, которая, по нашему мнению, важна не только для нас, но и для Баку. Мы надеемся на конструктивный ответ», — отметила представитель ведомства на брифинге на брифинге в четверг, 27 февраля.
Ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил о закрытии в республике представительств Би-би-си и Sputnik Азербайджан. В то же время в пресс-службе международной медиагруппы «Россия сегодня» подчеркнули, что официальных уведомлений о закрытии они не получали.
А ранее доступ к телеграм-каналу Sputnik Moldova был заблокирован в Молдавии. При попытке открыть его появляется сообщение: «Этот канал недоступен, так как нарушал местное законодательство».
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