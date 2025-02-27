Захарова ожидает пояснений от Баку из-за закрытия Sputnik Азербайджан

Россия поддерживает диалог с Азербайджаном относительно закрытия представительства агентства Sputnik, входящего в международную медиагруппу «Россия сегодня». Ожидается, что Баку даст конструктивный ответ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы поддерживаем связь с азербайджанской стороной по этому вопросу и проинформировали их о нашей позиции, которая, по нашему мнению, важна не только для нас, но и для Баку. Мы надеемся на конструктивный ответ», — отметила представитель ведомства на брифинге на брифинге в четверг, 27 февраля.

Ранее пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил о закрытии в республике представительств Би-би-си и Sputnik Азербайджан. В то же время в пресс-службе международной медиагруппы «Россия сегодня» подчеркнули, что официальных уведомлений о закрытии они не получали.