У Ивлеевой отсудили полтора миллиона за просрочку в энергетиках Easy Peasy

Фирма Ивлеевой «Коленки пчелы» сделала заказ на партию ароматизаторов со вкусом шампанского, как сообщил источник канала. Однако добавки были отправлены на склады, где испортились из-за затяжного процесса оформления накладных. В результате компания получила иск от поставщика, который требует возместить стоимость этой партии.

Ранее Life.ru сообщал, что Ивлеевой предстоит погасить долг в размере 30 миллионов рублей из-за обанкротившейся фирмы «Капельница групп». Четыре года назад она и её бизнес-партнёр Дмитрий Аникин задумывали открыть бар с помощью этой компании, но проект так и не был реализован. В результате они оказались должны более 23 миллионов рублей. В августе 2023 года фирма была признана банкротом. Позже к долгу добавилось ещё 7,3 миллиона рублей.