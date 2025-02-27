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27 февраля, 19:35

У Ивлеевой отсудили полтора миллиона за просрочку в энергетиках Easy Peasy

Mash: Ивлеева заплатит 1,4 млн рублей за просроченные добавки к энергетикам

У блогерши Насти Ивлеевой отсудили 1,4 миллиона рублей за просроченные компоненты для её энергетиков Easy Peasy. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Фирма Ивлеевой «Коленки пчелы» сделала заказ на партию ароматизаторов со вкусом шампанского, как сообщил источник канала. Однако добавки были отправлены на склады, где испортились из-за затяжного процесса оформления накладных. В результате компания получила иск от поставщика, который требует возместить стоимость этой партии.

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Ранее Life.ru сообщал, что Ивлеевой предстоит погасить долг в размере 30 миллионов рублей из-за обанкротившейся фирмы «Капельница групп». Четыре года назад она и её бизнес-партнёр Дмитрий Аникин задумывали открыть бар с помощью этой компании, но проект так и не был реализован. В результате они оказались должны более 23 миллионов рублей. В августе 2023 года фирма была признана банкротом. Позже к долгу добавилось ещё 7,3 миллиона рублей.

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Александра Мышляева
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