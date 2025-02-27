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Регион
27 февраля, 14:04
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Блогеру-миллионнику Subo закрыли въезд в Россию на 70 лет

Субхан Мамедов. Фото © VK / SUBO

Субхан Мамедов. Фото © VK / SUBO

Популярного блогера-миллионника Субхана Мамедова, известного как Субо (Subo), объявили в России персоной нон грата. Сетевая знаменитость не сможет въехать в страну следующие 70 лет, пишет SHOT.

По сведениям журналистов, российские силовики внимательно изучили пранки переехавшего в ОАЭ Мамедова в соцсетях и сначала лишили блогера гражданства, а затем закрыли въезд в РФ на ближайшие 70 лет.

Как уже писал Life.ru, после многочисленных пранков над российской полицией и военнослужащими Субо лишили паспорта РФ. Также блогера вменяется предоставление ложных сведений при получении российского гражданства.

Жил роскошную жизнь: Life.ru узнал, сколько миллионов получал блогер Subo в России
Жил роскошную жизнь: Life.ru узнал, сколько миллионов получал блогер Subo в России
Андрей Бражников
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