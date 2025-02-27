Блогеру-миллионнику Subo закрыли въезд в Россию на 70 лет

Популярного блогера-миллионника Субхана Мамедова, известного как Субо (Subo), объявили в России персоной нон грата. Сетевая знаменитость не сможет въехать в страну следующие 70 лет, пишет SHOT.

По сведениям журналистов, российские силовики внимательно изучили пранки переехавшего в ОАЭ Мамедова в соцсетях и сначала лишили блогера гражданства, а затем закрыли въезд в РФ на ближайшие 70 лет.