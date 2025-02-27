Украинские власти уничтожают собственную страну, распродавая западным компаниям её земли, а также отправляя на тот свет население. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Владимир Зеленский обещал пойти на всё ради украинцев, но в итоге с них же и начал уничтожать государство.

«Первоочередной вопрос и проблема, которая встала в полный рост: как сохранить украинское население. Ведь всё, что делал [Владимир] Зеленский и его предшественники, это как бы во имя украинского народа было. Именно украинский народ видел, как Зеленский перед ним вставал на колени. А теперь оказывается, что этого украинского народа-то и не осталось из-за действий Зеленского», — пояснила дипломат на брифинге.

Захарова напомнила, что Киев не только думает о мобилизации 18-летних, но и пытается уже добраться до молодых людей от 14 лет, особенно ратуют за это нацбатальоны. Она добавила, что Украина и украинцы попали из-за Зеленского в «какое-то нечеловеческое рабство». По её словам, раньше рабство признавалось неприемлемым и не носило повсеместный характер. Сейчас же в Незалежной оно имеет «3D-формат». Захарова пояснила, что Киев «продаёт» собственных граждан и жизни будущих поколений.

«Вот вам и ответ на вопрос, как они распоряжаются своими будущими поколениями. Они продают недра Украины. <...> Это просто такое новое рабство, которое сейчас в экспериментальном порядке отрабатывается на Украине, на её народе западными кураторами», — резюмировала представитель МИД.