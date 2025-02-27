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27 февраля, 15:17

Топ-менеджер ФК «Карпаты» Авдыш не вернулся на Украину после сборов в Турции

Олег Авдыш. Фото © Официальный сайт ФК «Карпаты»

Олег Авдыш. Фото © Официальный сайт ФК «Карпаты»

Львовский футбольный клуб «Карпаты» сообщил, что заместитель генерального директора Олег Авдыш не вернулся на Украину после завершения тренировочных сборов в Турции. Что вынудило 25-летнего молодого человека покинуть родину — остаётся только догадываться.

Известно, что в клубе Авдыш занимал должность ответственного за внешние коммуникации с октября прошлого года. Как сообщили представители Львовского клуба, все остальные участники спортивных сборов вернулись из Турции.

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Вероятно, на побег сотрудника ФК подтолкнул страх перед мобилизацией. Зафиксировано много случаев, когда сотрудники ТЦК забирают в ряды ВСУ всех мужчин без разбора. Ранее сообщалось, что военкомы наведались на стратегически важный завод в Кривом Роге и забрали оттуда порядка тысячи работников. Многие из мобилизованных не годны к военной службе.

Ольга Сливченко
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