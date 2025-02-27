Топ-менеджер ФК «Карпаты» Авдыш не вернулся на Украину после сборов в Турции

Львовский футбольный клуб «Карпаты» сообщил, что заместитель генерального директора Олег Авдыш не вернулся на Украину после завершения тренировочных сборов в Турции. Что вынудило 25-летнего молодого человека покинуть родину — остаётся только догадываться.

Известно, что в клубе Авдыш занимал должность ответственного за внешние коммуникации с октября прошлого года. Как сообщили представители Львовского клуба, все остальные участники спортивных сборов вернулись из Турции.