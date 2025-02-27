Топ-менеджер ФК «Карпаты» Авдыш не вернулся на Украину после сборов в Турции
Олег Авдыш. Фото © Официальный сайт ФК «Карпаты»
Львовский футбольный клуб «Карпаты» сообщил, что заместитель генерального директора Олег Авдыш не вернулся на Украину после завершения тренировочных сборов в Турции. Что вынудило 25-летнего молодого человека покинуть родину — остаётся только догадываться.
Известно, что в клубе Авдыш занимал должность ответственного за внешние коммуникации с октября прошлого года. Как сообщили представители Львовского клуба, все остальные участники спортивных сборов вернулись из Турции.
Вероятно, на побег сотрудника ФК подтолкнул страх перед мобилизацией. Зафиксировано много случаев, когда сотрудники ТЦК забирают в ряды ВСУ всех мужчин без разбора. Ранее сообщалось, что военкомы наведались на стратегически важный завод в Кривом Роге и забрали оттуда порядка тысячи работников. Многие из мобилизованных не годны к военной службе.