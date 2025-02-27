Зеленскому выйдут боком аресты генералов за прорыв Армии России к Харькову, предупредили в ВСУ

Украинские власти не должны привлекать к ответственности командование ВСУ за провал обороны Харьковской области пока идёт конфликт. Несмотря на ошибки со стороны военных никто никого не может «подставлять» или сажать, чтобы не разрушать доверие. Об этом заявил бывший советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Виктор Назаров в интервью украинскому «Телеграфу».

Он объяснил, что раньше правило Рендулича, закрепляющее принцип боевого иммунитета, в Незалежной не нарушали, а сейчас всё наоборот. На Украине активно происходят привлечения бригадных генералов к уголовной ответственности, возмущается Назаров. В ВСУ предупреждают, аресты украинских офицеров с нарушением правовой нормы боевого иммунитета опасны, они могут выйти боком Владимиру Зеленскому.

«Я не буду оценивать мотивы такого решения, но власти шагнули в опасном направлении. Терпение лопнуло у многих. Но оно ещё не вышло за пределы допустимого. Уже почти два года открыты уголовные производства по оккупации юга», — сказал генерал-майор ВСУ.