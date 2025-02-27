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Регион
27 февраля, 15:41

ИРИ проведёт конкурс региональных проектов для СМИ и блогеров

Презентация конкурса. Фото © Предоставлено Life.ru

Презентация конкурса. Фото © Предоставлено Life.ru

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») анонсировал отбор региональных проектов. Презентация конкурса прошла 27 февраля в Мастерской управления «Сенеж», заявки будут приниматься с 3 по 31 марта, а победителей назовут летом этого года. Участниками могут стать не только СМИ, но и блогеры.

«ИРИ поддерживает региональные СМИ в рамках специального отбора с 2022 года. Но теперь мы существенно расширили условия, и принять участие могут не только СМИ, но и создатели проектов в блогосфере из любых регионов страны, кроме Москвы, Петербурга и соответствующих областей. Теперь они могут получить до 3 миллионов рублей на свой проект», — пояснил гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.

  • Фото © Предоставлено Life.ru
    Фото © Предоставлено Life.ru
  • Фото © Предоставлено Life.ru
    Фото © Предоставлено Life.ru
  • Фото © Предоставлено Life.ru
    Фото © Предоставлено Life.ru
  • Фото © Предоставлено Life.ru
    Фото © Предоставлено Life.ru
  • Фото © Предоставлено Life.ru
    Фото © Предоставлено Life.ru

Фото © Предоставлено Life.ru

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По его словам, конкурс станет хорошей возможностью для людей в регионах проявить себя и создать хороший продукт. Подать заявку можно будет по двум направлениям: «Контент в блогосфере» и «Специальные интернет-проекты». Проекты в блогосфере должны реализоваться блогерами, у которых не менее 5 тысяч подписчиков, или размещаться в популярных сообществах от 7 тысяч участников. Контент должен быть обязательно посвящён одному или нескольким регионам РФ. Конкурс будет проводиться при информационной поддержке АНО «Россия — страна возможностей» (Мастерская новых медиа, ТопБЛОГ), «Таврида.Арт» и «АртМастерс». Мероприятие, по задумке организаторов, поможет раскрыть потенциал участников и направить их энергию на благо Родины.

Замгендиректора АНО «Диалог Регионы», основатель Мастерской новых медиа Юлия Аблец подчеркнула важность выстраивания системной работы с медиаспециалистами из регионов. Она добавила, что нужно не просто найти талантливых и ответственных людей, но и поддерживать их идеи за счёт грамотно простроенных программ обучения и институтов развития.

ИРИ запустил специальный конкурс для региональных СМИ в 2022 году. Это отбор без участия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из Москвы, Санкт-Петербурга и соответствующих областей в связи с тем, что небольшие издания не могут полноценно конкурировать с крупными федеральными СМИ в основных конкурсах ИРИ. Цель — повышение качества регионального контента и профессионального уровня команд. Всего за два года поддержано 132 проекта от СМИ из порядка 50 регионов страны.

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Ранее сообщалось, что подведены итоги грантового конкурса, который ежегодно проводится среди жителей регионов. В результате получат поддержку 139 культурных, спортивных, образовательных и экологических инициатив.

Татьяна Миссуми
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