Финляндия задействует поезда «Аллегро» на внутренних направлениях

Поезда «Аллегро» (Sm6), которые больше 12 лет курсировали между Санкт-Петербургом и Хельсинки, решили применить внутри Финляндии к концу года, сменив их название на «Pendolino Plus». Об этом сообщила пресс-служба финского железнодорожного оператора VR Group.

Поезда Pendolino Plus призваны заменить используемые на данный момент IC и Pendolino, которые ходят по маршруту Хельсинки — Оулу. Также начнёт курсировать новый рейс, предназначенный для деловых путешественников. График движения обещают составить и обнародовать к началу лета.