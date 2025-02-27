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27 февраля, 17:53

Финляндия задействует поезда «Аллегро» на внутренних направлениях

Поезд «Аллегро». Обложка © Wikipedia

Поезд «Аллегро». Обложка © Wikipedia

Поезда «Аллегро» (Sm6), которые больше 12 лет курсировали между Санкт-Петербургом и Хельсинки, решили применить внутри Финляндии к концу года, сменив их название на «Pendolino Plus». Об этом сообщила пресс-служба финского железнодорожного оператора VR Group.

Поезда Pendolino Plus призваны заменить используемые на данный момент IC и Pendolino, которые ходят по маршруту Хельсинки — Оулу. Также начнёт курсировать новый рейс, предназначенный для деловых путешественников. График движения обещают составить и обнародовать к началу лета.

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Напомним, что поезда «Аллегро» перестали ходить между Финляндией и Россией весной 2022 года. В конце 2023-го VR Group заявила, что оставшиеся поезда будут переименованы и задействованы на внутренних направлениях. Украинские политики тогда решили, что им тоже может от этого перепасть, поэтому попросили отдать их Украине.

Владимир Озеров
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