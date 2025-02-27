В Курском драмтеатре поставили спектакль о бойцах СВО «Как я остался человеком»

В Курском драматическом театре прошёл пресс-показ спектакля «Как я остался человеком», который был поставлен в рамках проекта «СВОи. Непридуманные истории» на средства гранта Президента Российской Федерации, предназначенного для реализации проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Подробностями закрытого показа поделились представители пресс-службы театра.

Сцена из спектакля «Как я остался человеком». Фото © Пресс-служба Курского драматического театра

Сцена из спектакля «Как я остался человеком». Фото © Пресс-служба Курского драматического театра

В основу постановки легла пьеса Александра Демченко, в которой автор повествует о непростой фронтовой жизни военнослужащих. Произведение посвящено героям СВО и КТО. Сюжет вращается вокруг судьбы реального бойца по имени Артур, но в творческом переосмыслении курского драматурга.

«Вся жизнь Артура уникальна. Он прошёл через ужасы боевых действий, но сохранил ясность ума. Он рассуждающий патриот, защищающий свою страну от зла, с которым столкнулся в зоне СВО», — подчеркнул Александр Демченко.

Сцена из спектакля «Как я остался человеком». Фото © Пресс-служба Курского драматического театра

Сцена из спектакля «Как я остался человеком». Фото © Пресс-служба Курского драматического театра

Несколько месяцев на Малой сцене театра шла кропотливая работа над постановкой спектакля, затрагивающего острую и животрепещущую тему для всех жителей Курска. Режиссёр Вадим Павленко, несмотря на постоянную связь с автором и прототипом главного героя, признался, что работа не была лёгкой. Поскольку сюжет спектакля повествует о событиях, происходящих в настоящее время, это требовало максимальной достоверности и вклада. Исказить реальность было никак нельзя, подчеркнул режиссёр.

«Мы понимаем, что к теме СВО стоит подходить с особой деликатностью, поскольку мы сами и наши земляки, все куряне продолжают жить в этой реальности каждодневно. Однако нам кажется, что постановка «Как я остался человеком» позволит не только увековечить историю, которая творится на наших глазах, но и предложить зрителю взглянуть на тему СВО с другой стороны, с позиции людей и их судеб», — рассказал Вадим Павленко.

Сцена из спектакля «Как я остался человеком». Фото © Пресс-служба Курского драматического театра

Создатели спектакля подчёркивают, что в центре внимания оказывается история о силе человеческого духа, способного сохранить свет внутри себя даже в самой беспросветной тьме. И похоже, первые зрители в Курске прочувствовали это: спектакль «Как я остался человеком» не оставил равнодушными никого из присутствующих в зале.