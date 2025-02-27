Более 500 человек сбежали с Украины с помощью разрешений от Минкультуры
Советник министра культуры Украины Дмитрий Золотухин сообщил, что более 500 артистов и журналистов призывного возраста покинули Украину, воспользовавшись разрешениями на выезд, выданными Министерством культуры. По каждому из этих случаев было возбуждено уголовное дело, и фигурантами стали лица, которые подписывали эти разрешения.
«Только за 2024 год (в основном за его первую половину, когда законодательство о мобилизации было усилено) из-за границы не вернулось более 500 человек, которые выехали с помощью писем-предложений МКИП», — заявил политик.
Ранее Life.ru сообщал, что с 3 марта украинские власти прекратят выдачу разрешений на выезд за границу для журналистов и представителей творческих профессий. В Министерстве культуры отметили, что давно призывали правительство принять меры и ограничить выезд артистов, художников и медийных работников. Ведомство также заявило, что ограничения будут сняты, когда прекратятся случаи незаконного выезда за границу.
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