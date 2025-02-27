Синоптик заявил о радиационной оттепели в Москве и области

В Москве наступила радиационная оттепель, установившийся температурный режим больше напоминает третью декаду марта. Об этом сказал в соцсети ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, природа будто перенесла москвичей на месяц вперёд.

«В столице сегодня, наконец-то, наступила настоящая весенняя радиационная оттепель. К 15:00 на базовой столичной метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до плюс 2 градусов, на Балчуге плюс 2,5 градуса, МГУ плюс 3,5 градуса. Повсеместно по области тоже наблюдается оттепель от плюс 0,8 градуса — в Серебряных Прудах, до плюс 4,1 градуса — в Железнодорожном», — поделился он.

Тишковец пояснил, что оттепель возникла под действием солнечной радиации в холодный период на фоне отрицательных температур, когда столбик термометра пробил отметку в ноль градусов. Такому потеплению способствует минимум снежного покрова, а также отдача тепла строениями, деревьями, кустами, заборами и другими объектами, которые нагреваются на ярком солнце. Синоптик отметил, что снег полностью сойдёт уже к середине марта.