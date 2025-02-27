Названы регионы России, которые скуют зимние заморозки в марте
Синоптик Ильин: В марте в Москве и Подмосковье ожидаются заморозки до -13
В марте в Москве и Подмосковье ожидаются зимние заморозки, предупредил местных жителей синоптик Александр Ильин. По его словам, начала и конец первого месяца весны будут тёплыми, а во в середине прогнозируется понижение температуры воздуха до -13 градусов.
Тем не менее, столбики термометров довольно быстро вернутся к оптимальным показателям, подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня». Кроме того, в марте в Москве и области не стоит ждать привычной капели.
«Ничего удивительного нет — в январе были большие значения плюсов, температура поднималась до +8. Относительно устойчивый плюс установится в период с 26 по 28 февраля и дальше перейдёт в март. Ожидается температура от +1 до +3…+4», — спрогнозировал синоптик.
Ранее россиянам рассказали, какую погоду стоит ждать в марте. По мнению экспертов, зима не отступит. Кроме того, синоптик рассказала, какой сюрприз погода сделает москвичкам на 8 Марта.
Life.ru