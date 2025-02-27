Названы регионы России, которые скуют зимние заморозки в марте

В марте в Москве и Подмосковье ожидаются зимние заморозки, предупредил местных жителей синоптик Александр Ильин. По его словам, начала и конец первого месяца весны будут тёплыми, а во в середине прогнозируется понижение температуры воздуха до -13 градусов.

Тем не менее, столбики термометров довольно быстро вернутся к оптимальным показателям, подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня». Кроме того, в марте в Москве и области не стоит ждать привычной капели.