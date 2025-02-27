В Донецке в рамках празднования Масленицы расстреляли и сожгли чучела президента Франции Эмманюэля Макрона, экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщил Mash на Донбассе .

Разработали программу для праздника в министерстве молодёжи ДНР. В этом году решили сжигать чучела противников России.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Липецкой области на Масленицу традиционное чучело заменят на изображения известных персонажей, таких как Хагги Вагги, Карнаж, Фредди Крюгер, Белый Ходок и Волан-де-Морт. Мероприятие под названием «Инквизиция» состоится 1 марта в археологическом парке «Аргамач». В социальной сети парка был организован конкурс, где подписчиков приглашали выбрать персонажей, которые в этом году окажутся «в объятиях огня».