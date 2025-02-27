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Регион
27 февраля, 16:03

В ДНР расстреляли и сожгли чучела Макрона, Джонсона и фон дер Ляйен

В Донецке в рамках празднования Масленицы расстреляли и сожгли чучела президента Франции Эмманюэля Макрона, экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщил Mash на Донбассе.

В ДНР расстреляли и сожгли чучела врагов России. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

Разработали программу для праздника в министерстве молодёжи ДНР. В этом году решили сжигать чучела противников России.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Липецкой области на Масленицу традиционное чучело заменят на изображения известных персонажей, таких как Хагги Вагги, Карнаж, Фредди Крюгер, Белый Ходок и Волан-де-Морт. Мероприятие под названием «Инквизиция» состоится 1 марта в археологическом парке «Аргамач». В социальной сети парка был организован конкурс, где подписчиков приглашали выбрать персонажей, которые в этом году окажутся «в объятиях огня».

Борисов и Эйдельштейн возили звезду «Аноры» в лес сжигать чучело на Масленицу
Борисов и Эйдельштейн возили звезду «Аноры» в лес сжигать чучело на Масленицу
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Telegram / Mash на Донбассе

Александра Мышляева
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