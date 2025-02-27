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27 февраля, 17:03

Захарова: Слова главы МО Франции Лекорню о славянах и чеченцах напоминают расизм

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню опустился до расизма, пытаясь демонизировать Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания чиновника о том, что якобы существуют «славянские и чеченские» сети для организации терактов во Франции с целью развязать «гибридную войну».

«Все уже привыкли к агрессивной антироссийской риторике французских руководителей, которые с упорством, достойным лучшего применения, пытаются демонизировать нашу страну, внедрять в массовое сознание образ врага... Однако ксенофобские, граничащие с расистскими высказывания С. Лекорню выбиваются даже из этого ряда», сказано в комментарии дипломата на сайте МИД.

Захарова подчеркнула, что вызывает отвращение заявление французского министра, разжигающего межнациональную рознь и обвиняющего целые народы в том, чего они не делали. Она добавила, что Лекорню видимо слишком много общался с киевским руководством и проникся его неонацистской идеологией. Захарова также задалась вопросом, а кого именно французский чиновник понимает под «славянскими сетями».

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Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню, отвечая на вопрос о создании общего «ядерного зонтика» для Евросоюза с использованием французского ядерного арсенала, заявил, что критические интересы страны не должны ограничиваться её собственной территорией.

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Татьяна Миссуми
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