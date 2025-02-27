Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню опустился до расизма, пытаясь демонизировать Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания чиновника о том, что якобы существуют «славянские и чеченские» сети для организации терактов во Франции с целью развязать «гибридную войну».

«Все уже привыкли к агрессивной антироссийской риторике французских руководителей, которые с упорством, достойным лучшего применения, пытаются демонизировать нашу страну, внедрять в массовое сознание образ врага... Однако ксенофобские, граничащие с расистскими высказывания С. Лекорню выбиваются даже из этого ряда», — сказано в комментарии дипломата на сайте МИД.

Захарова подчеркнула, что вызывает отвращение заявление французского министра, разжигающего межнациональную рознь и обвиняющего целые народы в том, чего они не делали. Она добавила, что Лекорню видимо слишком много общался с киевским руководством и проникся его неонацистской идеологией. Захарова также задалась вопросом, а кого именно французский чиновник понимает под «славянскими сетями».