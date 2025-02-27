Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 февраля, 17:13

Кэти Перри полетит в космос с пятью женщинами

Певица Кэти Пэрри отправится в суборбитальный полёт космическим туристом

Певица Кэти Перри. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katyperry

Певица Кэти Перри. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katyperry

Американская поп-исполнительница Кэти Пэрри вошла в состав экипажа туристического суборбитального полёта в рамках миссии NS-31. О звёздном пополнении в рядах космонавтов сообщила компания Blue Origin.

31-й запуск корабля New Shepard, рассчитанного на шесть человек, станет особенным не только из-за поп-дивы в числе экипажа, но и из-за женской команды. Вместе с певицей на орбиту полетят невеста основателя Blue Origin Джеффа Безоса Лорен Санчес, известная телеведущая Гэйл Кинг, инженер NASA Эйша Боув, специалист в сфере биоастронавтики Аманда Нгуйен и кинопродюсер Кериэнн Флинн.

Запуск New Shepard с космическими туристами на борту запланирован на весну 2025 года. Предыдущий туристический полёт компании состоялся в феврале.

Песня о покорившей космос советской собаке Лайке прозвучит на Евровидении-2025
Песня о покорившей космос советской собаке Лайке прозвучит на Евровидении-2025

Ранее стало известно, что Европейское космическое агентство разрешило полёты в космос британцу Джону Макфоллу, у которого нет ноги с детства. Он может быть первым покорителем галактического пространства с инвалидностью.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar