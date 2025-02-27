Кэти Перри полетит в космос с пятью женщинами

Американская поп-исполнительница Кэти Пэрри вошла в состав экипажа туристического суборбитального полёта в рамках миссии NS-31. О звёздном пополнении в рядах космонавтов сообщила компания Blue Origin.

31-й запуск корабля New Shepard, рассчитанного на шесть человек, станет особенным не только из-за поп-дивы в числе экипажа, но и из-за женской команды. Вместе с певицей на орбиту полетят невеста основателя Blue Origin Джеффа Безоса Лорен Санчес, известная телеведущая Гэйл Кинг, инженер NASA Эйша Боув, специалист в сфере биоастронавтики Аманда Нгуйен и кинопродюсер Кериэнн Флинн.