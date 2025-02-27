Кэти Перри полетит в космос с пятью женщинами
Певица Кэти Пэрри отправится в суборбитальный полёт космическим туристом
Певица Кэти Перри. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katyperry
Американская поп-исполнительница Кэти Пэрри вошла в состав экипажа туристического суборбитального полёта в рамках миссии NS-31. О звёздном пополнении в рядах космонавтов сообщила компания Blue Origin.
31-й запуск корабля New Shepard, рассчитанного на шесть человек, станет особенным не только из-за поп-дивы в числе экипажа, но и из-за женской команды. Вместе с певицей на орбиту полетят невеста основателя Blue Origin Джеффа Безоса Лорен Санчес, известная телеведущая Гэйл Кинг, инженер NASA Эйша Боув, специалист в сфере биоастронавтики Аманда Нгуйен и кинопродюсер Кериэнн Флинн.
Запуск New Shepard с космическими туристами на борту запланирован на весну 2025 года. Предыдущий туристический полёт компании состоялся в феврале.
Ранее стало известно, что Европейское космическое агентство разрешило полёты в космос британцу Джону Макфоллу, у которого нет ноги с детства. Он может быть первым покорителем галактического пространства с инвалидностью.