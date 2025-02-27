Ничего святого: Мошенники начали использовать тему Масленицы для обмана россиян

В 2025 году киберпреступники впервые начали использовать Масленицу в своих схемах. Об этом сообщила старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 (ранее F.A.C.C.T.) Мария Синицына в интервью газете «Известия».

«Обнаружены ресурсы, которые используются для инвестиционного мошенничества. Они созданы от имени реально существующей компании, в их оформлении использованы визуальные образы, связанные с традиционным праздником. «В честь Масленицы», как указано на сайтах, предлагается вписать свои имя, фамилию и телефон для «поиска в списках на предоставление бонусов», — отметила Синицына.

По её словам, как только жертва предоставляет свои данные, ей звонит мошенник, который, выдавая себя за персонального менеджера, убеждает её внести «депозит» для приобретения акций. Эксперт посоветовала придерживаться основных принципов цифровой безопасности: избегать переходов по ссылкам из ненадёжных сообщений в электронной почте, социальных сетях или мессенджерах и не вводить личные данные, включая коды подтверждения, на подозрительных сайтах, особенно если требуется верификация аккаунта в мессенджере для доступа к определённой платформе.