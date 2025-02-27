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27 февраля, 19:20

В Орехово-Зуеве женщина выбросила новорождённого сына в мусорный контейнер

Место преступления. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Место преступления. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

В Орехово-Зуеве женщина выбросила новорождённого сына в мусорный контейнер. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 26 февраля женщина родила здорового сына, завернула его пакет и оставила в мусорном контейнере. Спасти малыша удалось благодаря прохожим, которые услышали крик ребёнка. Сейчас правоохранители выясняют личность горе-мамаши.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Канске 17-летняя студентка колледжа родила ребёнка в туалете общежития, после чего положила его в мусорное ведро и отправилась принимать душ. Соседки девушки обнаружили мёртвую новорождённую девочку и сообщили об этом коменданту. Прибывшие медики доставили роженицу в больницу. Девушка отметила, что не подозревала о своей беременности и приняла роды за проблемы с пищеварением. Заведено уголовное дело.

Александра Мышляева
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