В Орехово-Зуеве женщина выбросила новорождённого сына в мусорный контейнер
Место преступления. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Московской области
В Орехово-Зуеве женщина выбросила новорождённого сына в мусорный контейнер. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.
«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорождённого ребёнка)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 26 февраля женщина родила здорового сына, завернула его пакет и оставила в мусорном контейнере. Спасти малыша удалось благодаря прохожим, которые услышали крик ребёнка. Сейчас правоохранители выясняют личность горе-мамаши.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Канске 17-летняя студентка колледжа родила ребёнка в туалете общежития, после чего положила его в мусорное ведро и отправилась принимать душ. Соседки девушки обнаружили мёртвую новорождённую девочку и сообщили об этом коменданту. Прибывшие медики доставили роженицу в больницу. Девушка отметила, что не подозревала о своей беременности и приняла роды за проблемы с пищеварением. Заведено уголовное дело.