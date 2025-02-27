В Орехово-Зуеве женщина выбросила новорождённого сына в мусорный контейнер. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, 26 февраля женщина родила здорового сына, завернула его пакет и оставила в мусорном контейнере. Спасти малыша удалось благодаря прохожим, которые услышали крик ребёнка. Сейчас правоохранители выясняют личность горе-мамаши.

Школьница из США родила во время экскурсии в Париже и выкинула ребёнка в окно отеля

Школьница из США родила во время экскурсии в Париже и выкинула ребёнка в окно отеля

Ранее Life.ru рассказывал, что в Канске 17-летняя студентка колледжа родила ребёнка в туалете общежития, после чего положила его в мусорное ведро и отправилась принимать душ. Соседки девушки обнаружили мёртвую новорождённую девочку и сообщили об этом коменданту. Прибывшие медики доставили роженицу в больницу. Девушка отметила, что не подозревала о своей беременности и приняла роды за проблемы с пищеварением. Заведено уголовное дело.