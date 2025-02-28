Автоблогеру Венгалби грозит 8 лет за взятку автоинспектору после пьяной езды
Задержанному за дачу взятки в Москве автоблогеру Ахмеду Венгалби грозит максимум до 8 лет тюрьмы со штрафом до трёх миллионов рублей. Как сообщили в ГСУ СК России по Москве, уголовное дело возбудили по части 3 статьи 291 — попытка дачи взятки. По данным следствия, парень пытался подкупить автоинспектора, поскольку находился в состоянии опьянения.
«С фигурантом проводятся следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — сообщили в столичном СК.
Напомним, странное вождение блогера привлекло внимание водителей и автоинспекторов на Кутузовском проспекте. Сначала чёрная тонированная «Лада» задела отбойник, после чего пронеслась мимо сотрудников ГИБДД. Патрульные остановили машину. Проходить медосвидетельствование блогер отказался, кроме этого у него не оказалось водительского удостоверения. В итоге блогер предложил автоинспектору взятку в 100 тысяч рублей.
Telegram / ГСУ СК России по Москве