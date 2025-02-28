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27 февраля, 23:02

Автоблогеру Венгалби грозит 8 лет за взятку автоинспектору после пьяной езды

Задержанному за дачу взятки в Москве автоблогеру Ахмеду Венгалби грозит максимум до 8 лет тюрьмы со штрафом до трёх миллионов рублей. Как сообщили в ГСУ СК России по Москве, уголовное дело возбудили по части 3 статьи 291 — попытка дачи взятки. По данным следствия, парень пытался подкупить автоинспектора, поскольку находился в состоянии опьянения.

«С фигурантом проводятся следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения»,сообщили в столичном СК.

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Напомним, странное вождение блогера привлекло внимание водителей и автоинспекторов на Кутузовском проспекте. Сначала чёрная тонированная «Лада» задела отбойник, после чего пронеслась мимо сотрудников ГИБДД. Патрульные остановили машину. Проходить медосвидетельствование блогер отказался, кроме этого у него не оказалось водительского удостоверения. В итоге блогер предложил автоинспектору взятку в 100 тысяч рублей.

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Telegram / ГСУ СК России по Москве

Лия Мурадьян
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