Автоблогеру Венгалби грозит 8 лет за взятку автоинспектору после пьяной езды

Задержанному за дачу взятки в Москве автоблогеру Ахмеду Венгалби грозит максимум до 8 лет тюрьмы со штрафом до трёх миллионов рублей. Как сообщили в ГСУ СК России по Москве, уголовное дело возбудили по части 3 статьи 291 — попытка дачи взятки. По данным следствия, парень пытался подкупить автоинспектора, поскольку находился в состоянии опьянения.

«С фигурантом проводятся следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — сообщили в столичном СК.