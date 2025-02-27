«Хотели только припугнуть»: Стали известны детали убийства Владеслава Листьева

Убитый в 1995 году генеральный директор ОРТ Владислав Листьев был неугоден многим, заявил в интервью журналист Евгений Додолев. Он вспомнил разговор с подполковником ФСБ Александром Литвиненко, который был «доверенным лицом» олигарха Бориса Березовского, подозреваемого в причастности к покушению на Листьева. Журналист раскрыл, что на самом деле план был совсем другой, и убивать телепродюсера не планировали, а хотели лишь запугать.

«Листьев проявлял излишнюю самостоятельность, стал задавать много вопросов. И тогда Бадри Патаркацишвили с Березовским решили припугнуть его и заодно на некоторое время вывести из игры. И задача заключалась в том, чтобы его ранили в подъезде. Однако наняли неграмотных исполнителей, как это часто бывает. Задание было просто вывести Листьева из игры, а не убивать. И когда прошла новость, что он убит, Березовский был напуган и огорчён, поскольку его кандидатура Влада в целом устраивала», — передал Додолев рассказ Литвиненко в беседе с NEWS.ru.

Как рассказал журналист, у Листьева были враги даже среди сотрудников телекомпании. Он отметил, что генеральный директор пресёк коррупцию на ОРТ, уволив половину сотрудников. В результате этого многие журналисты канала, подвязанные на разных схемах, начали желать ему смерти, добавил Додолев.