Красная икра к Масленице подешевела на 13%

К Масленице подешевела красная икра. Аналитики АТОЛ предоставили данные специально для SHOT ПРОВЕРКИ, согласно которым стоимость баночки красной икры снизилась на 13% по сравнению с декабрем 2024 года. Чтобы насладиться блинами с икрой, теперь нужно будет заплатить примерно 700 рублей за упаковку.

Цены на чёрную икру остались стабильными — в среднем её стоимость составляет 3200 рублей, что сопоставимо с показателями перед Новым годом. В то же время, имитированная красная икра, наоборот, подорожала на 12% по сравнению с тем же декабрем.