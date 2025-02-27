Красная икра к Масленице подешевела на 13%
К Масленице подешевела красная икра. Аналитики АТОЛ предоставили данные специально для SHOT ПРОВЕРКИ, согласно которым стоимость баночки красной икры снизилась на 13% по сравнению с декабрем 2024 года. Чтобы насладиться блинами с икрой, теперь нужно будет заплатить примерно 700 рублей за упаковку.
Цены на чёрную икру остались стабильными — в среднем её стоимость составляет 3200 рублей, что сопоставимо с показателями перед Новым годом. В то же время, имитированная красная икра, наоборот, подорожала на 12% по сравнению с тем же декабрем.
Недавно россияне узнали, сколько будет стоить порция блинов в Масленицу 2025 года. Приготовление четырёх штук собственными силами обойдётся в 24 рубля. В расчётах использовался классический рецепт, состоящий из яиц, муки, молока, сахара, соли и растительного масла. Как и предполагалось, самой дорогой начинкой станет красная икра — блины с ней будут стоить 182 рубля за порцию.
Life.ru/Шедеврум