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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
27 февраля, 21:24

Великобритания готова отправить на Украину сухопутные войска и ВВС

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности Лондона отправить сухопутные и военно-воздушные силы для обеспечения мира на Украине в рамках урегулирования конфликта. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Стармер подчеркнул, что Великобритания работает совместно с союзниками и готова поддержать мирное соглашение, включая отправку войск.

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Кроме того, по словам Стармера, в 2025 году Лондон предоставит Киеву «больше военной помощи, чем когда-либо раньше».

Западные страны планируют перебросить на территорию Украины миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности страны. В СВР расценивают эти действия как фактическую оккупацию Незалежной.

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Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Артём Гапоненко
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