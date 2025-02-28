Великобритания готова отправить на Украину сухопутные войска и ВВС

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности Лондона отправить сухопутные и военно-воздушные силы для обеспечения мира на Украине в рамках урегулирования конфликта. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Стармер подчеркнул, что Великобритания работает совместно с союзниками и готова поддержать мирное соглашение, включая отправку войск.

Кроме того, по словам Стармера, в 2025 году Лондон предоставит Киеву «больше военной помощи, чем когда-либо раньше».