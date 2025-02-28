Великобритания готова отправить на Украину сухопутные войска и ВВС
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности Лондона отправить сухопутные и военно-воздушные силы для обеспечения мира на Украине в рамках урегулирования конфликта. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Стармер подчеркнул, что Великобритания работает совместно с союзниками и готова поддержать мирное соглашение, включая отправку войск.
Кроме того, по словам Стармера, в 2025 году Лондон предоставит Киеву «больше военной помощи, чем когда-либо раньше».
Западные страны планируют перебросить на территорию Украины миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности страны. В СВР расценивают эти действия как фактическую оккупацию Незалежной.
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