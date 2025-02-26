«‎Большая тройка» предложила перебросить войска на Украину

Военные силы Великобритании, Германии и Франции готовы отправиться на Украину с целью обеспечить прекращение огня, но для этого потребуется поддержка США. О планах «Большой тройки» глава министерства финансов Франции Эрик Ломбар объявил в интервью Bloomberg TV.

«Мы начали технические дискуссии по Украине. Есть общее согласие, что для гарантирования режима прекращения огня на Украину надо будет направить европейских солдат. Великобритания, Германия и Франция готовы к этому, другие страны ЕС также внесут свой вклад», — сказал французский министр.