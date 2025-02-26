«Большая тройка» предложила перебросить войска на Украину
Ломбар: Франция, Германия и Великобритания готовы перебросить войска на Украину
Военные силы Великобритании, Германии и Франции готовы отправиться на Украину с целью обеспечить прекращение огня, но для этого потребуется поддержка США. О планах «Большой тройки» глава министерства финансов Франции Эрик Ломбар объявил в интервью Bloomberg TV.
«Мы начали технические дискуссии по Украине. Есть общее согласие, что для гарантирования режима прекращения огня на Украину надо будет направить европейских солдат. Великобритания, Германия и Франция готовы к этому, другие страны ЕС также внесут свой вклад», — сказал французский министр.
Он пояснил, что европейские военнослужащие могут приехать в Незалежную после установления режима прекращения огня, чтобы его обеспечить. По утверждению Ломбара, президент США Дональд Трамп согласился оказать поддержку режиму прекращения огня, однако не уточнил, какие конкретные шаги может предпринять Вашингтон для достижения этой цели.
Ранее Life.ru писал, что западные страны планируют перебросить на территорию Украины миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности страны. В СВР расценивают эти действия как фактическую оккупацию Незалежной. Позднее стало известно о предложении США направить на территорию Незалежной миротворцев из неевропейских стран.
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