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Регион
27 февраля, 22:38

Российская шахматистка Горячкина выиграла третий этап Гран-при FIDE в Монако

Александра Горячкина. Обложка © Федерация шахмат России

Александра Горячкина. Обложка © Федерация шахмат России

Российская шахматистка Александра Горячкина блестяще выступила на третьем этапе серии Гран-при FIDE, заняв первое место в Монако. По итогам девяти туров она смогла набрать 5,5 очка.

Серия Гран-при FIDE включает шесть этапов, после которых две сильнейшие шахматистки получат право выступить на турнире претенденток в 2026 году. Каждая участница обязана принять участие в трёх этапах. Горячкиной уже удалось победить на предыдущем этапе в казахстанском Шымкенте.

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Предыдущую серию Гран-при FIDE выиграла россиянка Екатерина Лагно, а Горячкина заняла вторую позицию.

Интересно, что в 2023 году Александра Горячкина одержала победу в Кубке мира. В финале она на тай-брейке обыграла болгарку Нургюл Салимову. Та победа стала для 24-летней россиянки первой в Кубке мира.

Лия Мурадьян
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