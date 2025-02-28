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28 февраля, 02:19

В аэропорту Шереметьево сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов

В аэропорту Шереметьево в 03:45 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

В период действия ограничений один самолёт, следовавший в Шереметьево, приземлился на запасном аэродроме в Пулково. Кореняко подчеркнул, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов, которая остаётся главным приоритетом.

Напомним, временные ограничения действовали с 2:41 мск для обеспечения безопасности воздушных судов.

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Ранее пилоты самолёта Airbus A319, летевшего из Санкт-Петербурга в Челябинск, заметили неопознанный объект (НЛО). Почти сразу после взлёта экипаж сообщил о шаре серого цвета в небе. На безопасность полёта это не повлияло.

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Telegram / Шереметьево

Артём Гапоненко
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