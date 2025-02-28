В аэропорту Шереметьево сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов

В аэропорту Шереметьево в 03:45 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

В период действия ограничений один самолёт, следовавший в Шереметьево, приземлился на запасном аэродроме в Пулково. Кореняко подчеркнул, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов, которая остаётся главным приоритетом.

Напомним, временные ограничения действовали с 2:41 мск для обеспечения безопасности воздушных судов.