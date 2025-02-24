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24 февраля, 12:18

В Росавиации опровергли сообщения об открытии аэропортов на юге страны

Росавиация: Информация об открытии закрытых в РФ аэропортов является фейком

В Росавиации опровергли информацию об открытии аэропортов юга и центра России, которые не работают с начала СВО. Об этом сообщил представитель агентства Артём Кореняко, отметив, что это фейк.

«В случае изменения режима работы этих аэропортов Росавиация сообщит об этом официально и заблаговременно», — написал Кореняко в телеграм-канале.

Напомним, что в начале СВО 12 аэропортов в южной и центральной частях России были временно закрыты в целях безопасности гражданских рейсов. В 2023 году пошли разговоры о возобновлении работы краснодарского аэропорта, а недавно в Госдуме рассказали, что его вновь откроют в феврале 2024 года. В январе 2025-го аэропорты юга России стали активно искать работников, выложив более 150 вакансий. Из-за этого в Сети распространилась информация о возможном скором открытии аэропортов в Анапе, Краснодаре, Геленджике, Симферополе и Ростове-на-Дону, а также воздушной гавани в Сочи.

Стало известно, правдивы ли слухи о скором открытии аэропортов на юге России
Стало известно, правдивы ли слухи о скором открытии аэропортов на юге России
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Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Дарья Нарыкова
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