На Украине начали заключать под стражу боевых генералов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил бывший советник экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Виктор Назаров в интервью изданию «Телеграф».

Он отметил, что власти шагнули в опасном направлении, нарушив принцип боевого иммунитета. Этот принцип предполагает, что командиры не могут быть привлечены к суду за решения, принятые в условиях боевых действий, основываясь на информации, появившейся позже. На Западе это правило известно как «правило Рендулича».

По словам Назарова, эту ошибку необходимо исправить, чтобы вернуть доверие военных. Он подчеркнул, что пока ведутся боевые действия, никто не должен привлекаться к уголовной ответственности.