Вильфанд: Температура в марте будет ниже нормы в трёх округах России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о предстоящих в марте погодных условиях. По его словам, жителей южной части европейской территории России, Нижней Волги и Дальнего Востока ожидает температура ниже нормы.

«Температура в марте снизится ниже нормы в Ставропольском крае, на юге Краснодарского края и в районе Нижней Волги», — заявил Вильфанд в интервью ТАСС.

К тому же, холоднее обычного станет на Чукотке, в Магаданской области и на севере Камчатского края.

Однако, на севере европейской части России, включая Москву и Центральный федеральный округ, ожидается температура выше средней мартовской нормы.