Вильфанд: Температура в марте будет ниже нормы в трёх округах России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о предстоящих в марте погодных условиях. По его словам, жителей южной части европейской территории России, Нижней Волги и Дальнего Востока ожидает температура ниже нормы.
«Температура в марте снизится ниже нормы в Ставропольском крае, на юге Краснодарского края и в районе Нижней Волги», — заявил Вильфанд в интервью ТАСС.
К тому же, холоднее обычного станет на Чукотке, в Магаданской области и на севере Камчатского края.
Однако, на севере европейской части России, включая Москву и Центральный федеральный округ, ожидается температура выше средней мартовской нормы.
Ранее прогнозы также указывали на мартовские морозы до минус 13 градусов. Однако это, по словам Вильфанда, вполне соответствует норме для этого времени года.
Life.ru