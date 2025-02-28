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28 февраля, 05:09

Врач предупредила о рисках экспресс-лечения простуды растворимыми порошками

Врач Боброва: Растворимые порошки от простуды могут навредить

Растворимые порошки от простуды могут навредить. Обложка © freepik / benzoix

Растворимые порошки от простуды могут навредить. Обложка © freepik / benzoix

Врач общей практики Татьяна Боброва рассказала о рисках, связанных с использованием растворимых порошков для быстрого лечения простуды. По её словам, такие средства не лечат, а лишь маскируют симптомы, что может привести к осложнениям.

«Любое заболевание, в том числе и простуду, нужно лечить, а не просто маскировать симптомы. Однако «быстрые» методы направлены именно на то, чтобы как можно скорее поставить человека на ноги», — приводит её слова «Газета.ru».

Врач пояснила, что порошки от простуды обычно содержат комбинацию обезболивающих, сосудосуживающих и противоаллергических компонентов. Они создают иллюзию улучшения, но сама простуда при этом не исчезает. Это увеличивает риски развития отита, синусита, бронхита и других осложнений.

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Ранее были названы симптомы, указывающие на осложнения пневмонии у детей. Одним из самых тревожных симптомов является дыхательная недостаточность: одышка, учащённое дыхание, раздувание крыльев носа. Также характерны резкий подъём температуры до 38-39 градусов.

Артём Гапоненко
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