Биткойн впервые с 10 ноября 2024 года опустился ниже $80 тысяч
Стоимость биткойна в ходе торгов обвалилась ниже отметки $80 тысяч, что произошло впервые с 10 ноября 2024 года. Такие данные демонстрирует торговая платформа Binance.
К 05:44 по московскому времени биткойн упал в цене на 6,08%, достигнув отметки $75,555 тысяч долларов. Однако к 06:00 криптовалюта немного замедлила падение и торговалась на уровне $80,786 тысяч, что составило снижение на 4,63%.
На данный момент биткойн продолжает демонстрировать тенденцию к дальнейшему снижению, хотя темпы падения несколько замедлились.
Важно отметить, что в январе 2025 года биткойн достиг своего исторического максимума. Тогда его стоимость достигла 109,5 тысячи долларов.
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