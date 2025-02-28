Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 февраля, 03:43

Биткойн впервые с 10 ноября 2024 года опустился ниже $80 тысяч

Стоимость биткойна в ходе торгов обвалилась ниже отметки $80 тысяч, что произошло впервые с 10 ноября 2024 года. Такие данные демонстрирует торговая платформа Binance.

К 05:44 по московскому времени биткойн упал в цене на 6,08%, достигнув отметки $75,555 тысяч долларов. Однако к 06:00 криптовалюта немного замедлила падение и торговалась на уровне $80,786 тысяч, что составило снижение на 4,63%.

РКН заблокировал доступ к агрегатору криптообменников BestChange за нарушение
РКН заблокировал доступ к агрегатору криптообменников BestChange за нарушение

На данный момент биткойн продолжает демонстрировать тенденцию к дальнейшему снижению, хотя темпы падения несколько замедлились.

Важно отметить, что в январе 2025 года биткойн достиг своего исторического максимума. Тогда его стоимость достигла 109,5 тысячи долларов.

Обложка ©

Freepik / frimufilms

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Новости экономики
  • Криптовалюта
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar