Биткойн впервые с 10 ноября 2024 года опустился ниже $80 тысяч

Стоимость биткойна в ходе торгов обвалилась ниже отметки $80 тысяч, что произошло впервые с 10 ноября 2024 года. Такие данные демонстрирует торговая платформа Binance.

К 05:44 по московскому времени биткойн упал в цене на 6,08%, достигнув отметки $75,555 тысяч долларов. Однако к 06:00 криптовалюта немного замедлила падение и торговалась на уровне $80,786 тысяч, что составило снижение на 4,63%.

На данный момент биткойн продолжает демонстрировать тенденцию к дальнейшему снижению, хотя темпы падения несколько замедлились.