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28 февраля, 04:18

Малкин перестрелял Мичкова и вырвал победу для «Питтсбурга»

Малкин принёс «Питтсбургу» победу над «Филадельфией», Мичков набрал 3 очка

Евгений Малкин после победного гола в ворота «Филадельфии». Обложка © X / Pittsburgh Penguins

Евгений Малкин после победного гола в ворота «Филадельфии». Обложка © X / Pittsburgh Penguins

«Питтсбург Пингвинз» переиграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

Шайбами в составе победителей отметились Филип Томасино (30-я минута), Эрик Карлссон (30, 39) и Евгений Малкин (43, 62). У гостей дубль оформил Матвей Мичков (28, 32), ещё по шайбе забросили Ноа Кейтс (2) и Оуэн Типпетт (22).

Победный гол Евгения Малкина в ворота «Филадельфии». Видео © X / Pittsburgh Penguins

На счету Малкина также две голевые передачи. С четырьмя очками и победным голом он был признан первой звездой матча. Мичков помимо двух шайб отметился результативным пасом. Защитник «Филадельфии» Егор Замула и форвард Андрей Кузьменко отметились голевыми передачами.

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Ранее Life.ru рассказывал, что канадец Марк Шайфли побил 15-летний рекорд Ильи Ковальчука в НХЛ. Теперь на его счету 329 голов в составе «Джетс». Напомним, Ковальчук выступал за клуб, когда он носил название «Атланта Трэшерс».

Артур Лапсаков
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