Малкин перестрелял Мичкова и вырвал победу для «Питтсбурга»

«Питтсбург Пингвинз» переиграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

Шайбами в составе победителей отметились Филип Томасино (30-я минута), Эрик Карлссон (30, 39) и Евгений Малкин (43, 62). У гостей дубль оформил Матвей Мичков (28, 32), ещё по шайбе забросили Ноа Кейтс (2) и Оуэн Типпетт (22).

Победный гол Евгения Малкина в ворота «Филадельфии». Видео © X / Pittsburgh Penguins

На счету Малкина также две голевые передачи. С четырьмя очками и победным голом он был признан первой звездой матча. Мичков помимо двух шайб отметился результативным пасом. Защитник «Филадельфии» Егор Замула и форвард Андрей Кузьменко отметились голевыми передачами.