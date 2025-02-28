Малкин перестрелял Мичкова и вырвал победу для «Питтсбурга»
Малкин принёс «Питтсбургу» победу над «Филадельфией», Мичков набрал 3 очка
Евгений Малкин после победного гола в ворота «Филадельфии». Обложка © X / Pittsburgh Penguins
«Питтсбург Пингвинз» переиграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.
Шайбами в составе победителей отметились Филип Томасино (30-я минута), Эрик Карлссон (30, 39) и Евгений Малкин (43, 62). У гостей дубль оформил Матвей Мичков (28, 32), ещё по шайбе забросили Ноа Кейтс (2) и Оуэн Типпетт (22).
Победный гол Евгения Малкина в ворота «Филадельфии». Видео © X / Pittsburgh Penguins
На счету Малкина также две голевые передачи. С четырьмя очками и победным голом он был признан первой звездой матча. Мичков помимо двух шайб отметился результативным пасом. Защитник «Филадельфии» Егор Замула и форвард Андрей Кузьменко отметились голевыми передачами.
Ранее Life.ru рассказывал, что канадец Марк Шайфли побил 15-летний рекорд Ильи Ковальчука в НХЛ. Теперь на его счету 329 голов в составе «Джетс». Напомним, Ковальчук выступал за клуб, когда он носил название «Атланта Трэшерс».