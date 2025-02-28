Трамп решил радикально сократить Госдеп США

Президент США Дональд Трамп планирует радикально сократить госдепартамент, оставив меньше дипломатов, посольств и сузив сферу его деятельности. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на осведомлённые источники.

Администрация республиканца намерена сосредоточить работу госдепартамента на заключении транзакционных соглашений, обеспечении безопасности США и привлечении иностранных инвестиций. Это станет исторической реструктуризацией департамента, чья деятельность за десятилетия значительно расширилась.

Пока неясно, сколько посольств будет закрыто, но госсекретарь Марко Рубио согласен на значительное сокращение их числа.