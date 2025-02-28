Трамп решил радикально сократить Госдеп США
Politico: Дональд Трамп планирует радикально сократить Госдепартамент США
Президент США Дональд Трамп планирует радикально сократить госдепартамент, оставив меньше дипломатов, посольств и сузив сферу его деятельности. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на осведомлённые источники.
Администрация республиканца намерена сосредоточить работу госдепартамента на заключении транзакционных соглашений, обеспечении безопасности США и привлечении иностранных инвестиций. Это станет исторической реструктуризацией департамента, чья деятельность за десятилетия значительно расширилась.
Пока неясно, сколько посольств будет закрыто, но госсекретарь Марко Рубио согласен на значительное сокращение их числа.
Ранее в США предложили напечатать на долларах изображение Трампа. Однако реализация инициативы остаётся под большим вопросом, так как американское законодательство запрещает размещать на долларах изображения живых людей.
flickr / Trump White House Archived