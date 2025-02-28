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28 февраля, 05:04

Трамп решил радикально сократить Госдеп США

Politico: Дональд Трамп планирует радикально сократить Госдепартамент США

Президент США Дональд Трамп планирует радикально сократить госдепартамент, оставив меньше дипломатов, посольств и сузив сферу его деятельности. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на осведомлённые источники.

Администрация республиканца намерена сосредоточить работу госдепартамента на заключении транзакционных соглашений, обеспечении безопасности США и привлечении иностранных инвестиций. Это станет исторической реструктуризацией департамента, чья деятельность за десятилетия значительно расширилась.

Пока неясно, сколько посольств будет закрыто, но госсекретарь Марко Рубио согласен на значительное сокращение их числа.

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Ранее в США предложили напечатать на долларах изображение Трампа. Однако реализация инициативы остаётся под большим вопросом, так как американское законодательство запрещает размещать на долларах изображения живых людей.

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flickr / Trump White House Archived

Артём Гапоненко
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