Россиянам рассказали, кто и когда сможет забрать накопительную часть пенсии

Накопительная часть пенсии формировалась с 2002 по 2013 годы. Тогда работодатели переводили в Пенсионный фонд России или негосударственный пенсионный фонд некоторую долю от зарплаты сотрудников. Теперь люди могут забирать её по достижении определённого возраста. Об этом рассказала агентству «Прайм» заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

«В отличие от страховой пенсии, возраст выхода на выплаты накопительной части остаётся неизменным: мужчины могут оформить её в 60 лет, а женщины — в 55 лет. Так, в 2025 году право на получение накопительной пенсии получат женщины 1970 года рождения и мужчины, родившиеся в 1965 году», — пояснила она.

Чтобы оформить эту часть пенсии, надо прийти с заявлением в Социальный фонд России (СФР) или предпочитаемый негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Сумму можно получить одним куском, если накопления не превышают 412 тысяч рублей. Если средств там больше, то деньги будут выплачиваться каждый месяц.