Названы категории россиян, которые могут выйти на пенсию в 40 и 50 лет

Работа в тяжёлых климатических условиях или с вредными или опасными условиями труда, инвалидность и другие основания позволяют россиянам выйти на пенсию досрочно. Об этом рассказала профессор РЭУ имени Плеханова Наталья Проданова. Она подчеркнула, что граждане должны соблюсти ещё два важных условия.

К ним доктор экономических наук отнесла наличие минимального пенсионного коэффициента в размере 30 единиц, а также наличие страхового и специального стажа для отдельных категорий граждан, под которыми понимается «суммарная продолжительность периодов работы» в условиях, считающихся основанием для выхода на пенсию досрочно.

К примеру, на досрочную пенсию можно рассчитывать при работе не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 лет в местах, приравненных к районам Крайнего Севера. Кроме того, мужчины со стажем 20 лет, 10 из которых проведены под землёй могут выйти на пенсию в 50 лет. А спасатели со стажем более 15 лет могут рассчитывать на привилегии уже в 40 лет.

«На досрочную пенсию имеют право и отдельные социальные категории граждан. Например, женщины, родившие 3 или более детей, все из которых достигли возраста 8 лет, имеют право выйти на пенсию раньше при наличии 15 лет стажа. Так, мамы, имеющие 5 и более детей, могут выйти на пенсию уже в 50 лет», — отметила эксперт.